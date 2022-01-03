Финансист назвал выгодные для отпуска месяцы в 2022 году. Совет подходит тем, у кого оклад зависит от количества смен передает, телеканал «Известия». Если посчитать рабочие дни в месяцах, то наиболее выгодно брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Отдыхать лучше в марте, августе, сентябре и декабре. Брать отпуск в январе будет себе дороже. Из-за 10 выходных сотрудник получит за отпуск меньше оклада. Для тех, у кого работа сдельная, даты отдыха не имеют значения. Важно завершить проект, чтобы не потерять в деньгах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.