Полиция задержала 30 участников акции протеста в Амстердаме. Шествие против антиковидных мер переросло в беспорядки и драки, передает телеканал «Известия». Накануне власти предупреждали о появлении провокаторов. В результате столкновений минимум трое протестующих получили травмы.

Ранее на Музейной площади Амстердама собрались около 10 тыс. человек. При этом власти запретили проведение демонстраций. Многие протестующие были настроены крайне агрессивно и отказались подчиняться требованиям полиции разойтись. В результате в ситуацию вмешался спецназ, порядок на площади восстановлен.

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