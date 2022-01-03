В Турции откроется первый фруктовый национальный парк. Проект реализуют в городе Ялова на северо-западе страны, передает телеканал «Известия». Посетители сада смогут попробовать большинство видов фруктов, произрастающих на территории Турции. Парк станет своего рода банком уникальных растений. В Турции произрастает до 2 тыс. генотипов фруктов. В течение 2022 года в парке высадят 840 видов растений.

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