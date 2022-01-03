Полиция задержала 30 участников антиковидной акции в Амстердаме

В Амстердаме задержаны 30 участников несанкционированного митинга против коронавирусных ограничений. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщило издание RTL со ссылкой на полицию Нидерландов.

Отмечается, что задержанных подозревают в нарушении общественного порядка, незаконном владении оружием, оскорблении и отказе подчиняться указаниям стражей порядка.

Кроме того, в полиции заявили, что во время демонстрации четверо правоохранителей получили травмы.

Всего в акции приняли участие, по подсчетом городских властей, около 10 тыс. человек.

В материале издания отмечается, что участники акции выходили на Музейную площадь «выпить кофе» — таким образом демонстранты завуалировали митинг против коронавирусых ограничений.

В воскресенье в нидерландской столице произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против ограничений. Блюстители порядка применили щиты и дубинки. На одного из участников митинга спустили собаку, которая повалила мужчину на землю. Тех, кто пытался ему помочь, правоохранители отгоняли дубинками.

Издание NL Times уточняет, что полицейские были вынуждены прибегнуть к таким мерам из-за того, что в ходе митинга начались беспорядки и столкновения.

С 19 декабря в Нидерландах введен локдаун из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения. Режим продлится до 14 января.