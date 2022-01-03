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Уголовное дело возбуждено после смерти трех человек от суррогата в Подмосковье

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Уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек, возбудили следователи ГСУ СК России по Московской области, о чем стало известно 3 января.

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«По предварительным данным, 2 января 2022 года в одной из квартир, расположенной в г.о. Балашиха, обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый. В ходе осмотра места следователями изъята канистра со спиртосодержащей продукцией», — сообщили в ведомстве.

Из другой квартиры в Балашихе также были госпитализированы мужчина и женщина, которые скончались от отравления неустановленном веществом. В ходе осмотра их квартиры следователи также изъяли канистры со спиртосодержащей продукцией.

Следствие установило, что все канистры приобретены погибшими в одном месте. Состав жидкости и причины гибели людей будут установлены в ходе судебно-медицинских и судебно-химических экспертиз. Проводятся допросы и осмотры, устанавливаются место приобретения и поставщик спиртосодержащей продукции, добавили в следственном управлении.

О трех погибших и одном госпитализированном после распития суррогатного алкоголя в Подмосковье стало известно 2 января. Предполагалось, что один мужчина приобрел три канистры спиртосодержащей жидкости и передал одну своим знакомым.

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