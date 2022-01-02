Три человека умерли от отравления алкоголем в Подмосковье

Суррогатный алкоголь стал причиной смерти трех человек и госпитализации одного с отравлением, о чем стало известно в воскресенье, 2 января.

По нашим данным, в подмосковном Реутове мужчина купил три канистры со спиртом и передал их знакомой семье из того же города. В этой семье мужчина умер в туалете, его жену госпитализировали с отравлением, после чего она скончалась в больнице. Передавший канистры тоже отравился, его госпитализировали.

Также в микрорайоне Заря в Балашихе также был обнаружен труп мужчины после отравления суррогатным алкоголем.

В Ленинградской области четыре человека погибли, отравившись метанолом 22 декабря. По подозрению в сбыте метилового спирта погибшим был задержан безработный житель Лодейного Поля.