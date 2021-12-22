Четыре человека погибли от отравления метанолом в Ленинградской области
В Ленинградской области четыре человека погибли, отравившись метанолом. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил осведомленный источник «Интерфаксу».
«Погибли четверо мужчин», — заявил он.
Отмечается, что по подозрению в сбыте метилового спирта погибшим был задержан безработный житель Лодейного Поля.
По словам источника, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).
12 декабря два человека погибли в Твери от отравления суррогатным алкоголем. По данным источника «Известий», информация об отравлении поступила правоохранителям в 05:56 мск. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшие скончались.
На данный момент выясняется происхождение суррогата и проводится доследственная проверка.