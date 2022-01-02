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В Турции построят первый «фруктовый» национальный парк

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Парк «Национальный сад» откроется на северо-западе Турции в городе Ялова, расположенном неподалеку от Мраморного моря. Его посетители смогут попробовать более 800 сортов фруктов, произрастающих на территории страны. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщила газета Milliyet.

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Директор департамента окружающей среды и градостроительства города Умит Йылмаз отметил, что строительство национального сада осуществляется на территории, ранее использовавшейся Центральным научно-исследовательским институтом садоводства имени Ататюрка.

«В результате исследований, которые мы провели вместе с институтом, было предложено сохранить здесь существующие растения и интегрировать их в Национальный сад», — пояснил чиновник. В итоге в парке сохранится существующее разнообразие деревьев и растений и добавятся новые.

По его словам, сейчас идет работа по организации физкультурных площадок, велосипедных и пешеходных дорожек.

Директор Научно-исследовательского института садовых культур имени Ататюрка Йылмаз Боз сообщил, что в Турции произрастает «в общей сложности от 1500 до 2000 генотипов фруктов», и «когда проект будет реализован, в национальном парке будет представлено 840 видов». Боз также подчеркнул важность создания подобного сада с точки зрения сохранения биологического разнообразия видов растений, так как по разным причинам они могут исчезнуть в природе. Он также заверил, что фрукты, произрастающие в саду, не будут использоваться с целью получения экономической выгоды.

Ожидается, что создание «Национального сада» завершится к концу 2022 года.

Ранее в октябре в пресс-службе ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» сообщили, что весной 2022 года там откроется грот с водопадом и смотровой площадкой в рамках новой экспозиции «Дальневосточный сад». Отмечается, что посетители смогут проходить через каменный грот прямо за струями тихого водопада. Площадь будущей экспозиции «Дальневосточный сад» составит 1 тыс. кв. м, а ее основой станет историческая коллекция дальневосточных деревьев и кустарников.

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