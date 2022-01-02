Пользователи соцсетей сообщили об обнаружении угнанного пункта вакцинации

Мобильный пункт вакцинации, который был угнан неизвестным в Ленинградской области, обнаружен — такими данным в воскресенье, 2 января, поделились в Сети.

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры с автомобилем в лесу. Там же уточнили, что машина была обнаружена в Киришском направлении.

На фотографии, опубликованной в группе «Подслушано. Тихвин» в социальной сети «Вконтакте», можно заметить автомобиль с меткой в виде красного креста. По предварительным данным, транспортное средство может быть угнанным в ноябре передвижным пунктом вакцинации.

Номерные знаки угнанного автомобиля и автомобиля с фотографии, появившейся в Сети, идентичны.

Автомобиль был угнан с территории тихвинской больницы. Злоумышленников не остановил тот факт, что машина была оборудована системой слежения и оклеена яркими надписями. Более того, установить её место положения правоохранителям не удалось, так как, по предварительной информации, угонщики заранее отключили средство слежения.

Стоимость мобильного пункта вакцинации оценивалась в 4 млн рублей.