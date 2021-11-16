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Мобильный пункт вакцинации за 4 млн рублей угнали под Петербургом

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В Ленинградской области в ночь на 14 ноября злоумышленники угнали автомобиль медицинской службы, использовавшийся для проведения вакцинации. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил РЕН ТВ.

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Машину, которая стоит 4 млн рублей, угнали в Тихвинской межрайонной больнице. Неизвестный проник на территорию автохозяйства и похитил автомобиль с надписью «Медслужба».

Отсутствие машины обнаружилось только утром. Известно, что она не была застрахована по ОСАГО и каско.

Уточняется, что автомобиль был оснащен системой слежения, но она не помогла найти его. Возможно, похититель смог ее отключить, сообщил «Царьград».

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

19 октября в Зеленограде угнали автомобиль, в салоне которого находились 500 тыс. рублей. Уточнялось, что неизвестный угнал автомобиль Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска, в салоне которого находились денежные средства. Общий ущерб составил 4,1 млн рублей.

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