Автомобилистов Москвы предостерегли от превышения скорости в праздники

Водителям следует избегать превышения скорости на пустых улицах Москвы в праздники. Об этом сообщило 2 января Московское управление ГИБДД в Telegram.

«В новогодние праздничные дни дороги столицы свободнее обычного. При таких условиях водители могут неправильно оценить скорость передвижения и допустить ее превышение», — говорится в заявлении.

В Госавтоинспекции также уточнили, что свободные дороги не являются поводом для того, чтобы увеличивать скорость транспортного средства.

29 декабря в ДТП с участием четырех автомобилей в центре Москвы пострадали три человека.

Авария произошла на Малом Краснохолмском мосту, там столкнулись иномарки Toyota, Suzuki и две Volvo. Пострадавшие от госпитализации отказались.