С 1 июля детям до 14 лет можно будет оформить прописку через портал госуслуг

Дети до 14 лет смогут с 1 июля оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Об этом сообщили 2 января в пресс-центре МВД России.

«С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших14-летнего возраста», — говорится в заявлении, которое передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что к 2023 году эту услугу планируется сделать доступной для всех граждан во всех регионах страны. Однако до этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется один раз посетить орган регистрационного учета.

В настоящий момент оформить регистрацию без посещения территориального отдела МВД нельзя, в таком случае допустимо оформление только временной регистрации.

О том, что с 2023 года все граждане РФ будут иметь возможность оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг без посещения органа регистрации, стало известно 27 сентября.

При этом отмечалось, что для оформления регистрации по месту жительства через портал госуслуг с 1 июля детям до 14 лет законным представителям несовершеннолетних необходимо будет предоставить заявление о регистрации, а само свидетельство может быть направлено в личный кабинет на портале.