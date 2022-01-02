Круизный лайнер Aida Nova задержали в Лиссабоне из-за вспышки COVID-19

Из-за COVID-19 круизный лайнер Aida Nova застрял в Лиссабоне. Коронавирус обнаружен у 52 членов экипажа. На борту судна из Германии более 3 тыс. пассажиров, передает телеканал «Известия». Теплоход должен был провести новогоднюю ночь в Фуншале. Корабль задержали на терминале Санта-Аполония в Лиссабоне. Все заболевшие отправлены на изоляцию в отель. Пока неясно, когда судно отправится к Канарским островам. На теплоходе ждут прибытия новых членов экипажа. Есть ли среди туристов россияне, пока неизвестно.

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