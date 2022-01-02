Самой пожилой в мире женщине исполнилось 119 лет
Японка Канэ Танака, признанная в Книге рекордов Гиннесса самой пожилой женщиной в мире, отмечает 2 января свое 119-летие. Об этом сообщило агентство Kyodo News.
В настоящий момент Танака проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока. Женщина практически не имеет возможности встречаться со своими родственниками из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Японка родилась 2 января 1903 года, во время Второй мировой войны она лишилась супруга и старшего сына. Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до войны. В 1970-х женщина вышла на пенсию и несколько раз побывала в США.
Агентство отмечает, что Танака с 2005 года живет в доме престарелых. Она любит шоколад и газированные напитки.
Ранее, 24 июня 2021 года, 107-летняя Рене Гловер, которая считается самой старой женщиной в Дарлингтоне, графство Дарем (Англия), рассказала о своем секрете долголетия. По ее словам, для этого нужно пить 13 чашек чая в день.