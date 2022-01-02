Десятки документов иностранцев нашли под Екатеринбургом

Десятки документов иностранцев обнаружили на улице в одном из поселков Свердловской области. По данным «Известий», речь идет о разрешениях на работу.

Как видно на кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», документы разбросаны на снегу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили отсутствие криминала в этой ситуации. По словам начальница пресс-службы ведомства Валерия Горелых, документы были просроченными.

«Получателями таких бумаг являются работодатели, на чьих предприятиях трудятся иностранные граждане. Скорее всего, взамен этих просроченных документов уже давно оформлены новые, при условии, если фирма продолжает функционировать. Но даже если это так, избавляться подобным образом от документов, что называется, не от большого ума», — отметил он.

В октябре в районе Ропшинского шоссе в Санкт-Петербурге нашли не до конца утилизированный полицейский архив с данными жителей. Побывавшие на месте журналисты нашли административные дела петербуржцев, которые были задержаны на территории Московского района города.

Причиной задержаний были хулиганство, ссоры с соседями и другие правонарушения.