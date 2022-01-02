Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом под Рязанью

Наезд автобуса на опору ж/д моста стал причиной ДТП в Рязанской области, в котором погибли шесть человек. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального УМВД.

«Рейсовый автобус «Неоплан», который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали», — рассказали в ведомстве.

Смертельная авария произошла ранним утром 2 января в Скопинском районе на 277-м километре трассы Р-22. На место трагедии прибыли следователи и криминалисты СУ СК РФ по Рязанской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в региональном СК РФ.