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Более 1 тыс. домов уничтожил пожар в американском Колорадо

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Три человека числятся пропавшими без вести после лесных пожаров, охвативших пригороды Колорадо, и уничтоживших более 1 тыс. домов в районе Боулдера, пишет 1 января The Hill.

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Шериф округа Боулдер Джо Пелле заявил на пресс-конференции, что два человека пропали без вести в районе Супериор, еще один — в районе Маршалл. Дома пропавших жителей были разрушены во время пожара и есть опасения, что люди мертвы. Разрушенные дома теперь покрыты слоем снега.

«Я подозреваю, что у нас будут человеческие жертвы, исходя из масштабов этого пожара, скорости и его жестокости. Я думаю, это чудо, что их всего три человека, а не сотни. Нам очень повезло, что у нас нет списка из 100 пропавших без вести», — сказал Пелле.

Лесной пожар разгорелся вечером 30 декабря после того, как сильный ветер пронесся по выжженным солнцем газонам после необычно сухого сезона в регионе. Пламя распространилось по меньшей мере на 1300 акров (526 га) земли.

Расследование причин пожара продолжается. Одной из них могли стать оборванные линии электропередач.

«Если это окажется поджогом или безрассудным поведением, мы примем соответствующие меры. В день пожара там была особая зона, там ничего не должно было гореть», — отметил Пелле.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Боулдера, в большинстве районов округа Супериор и Маршалл по состоянию на субботу, 1 января, всё еще действовал приказ об эвакуации из-за обрыва линий электропередач и опасности падения деревьев. Этот лесной пожар был самым смертоносным в истории штата.

После пожара тысячи людей остаются без электричества из-за зимнего шторма, бушующего в Колорадо. В штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Cгоревший дотла американский город Луисвилл сняли с помощью беспилотника. На кадрах видны сотни полностью сгоревших домов и деревьев. На некоторых пепелищах можно заметить следы тлеющего огня. Некоторые постройки уничтожены огнем не полностью.

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