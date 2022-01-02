Более 100 тыс. британцев потребовали лишить Тони Блэра рыцарского ордена

Более 100 тыс. жителей Великобритании подписали петицию с требованием лишить бывшего премьер-министра страны Тони Блэра высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства — Ордена Подвязки. Обращение размещено на сайте change.org.

По состоянию на 2 января на 06:30 мск документ подписали более 108 тыс. человек.

В петиции отмечается, что Блэр нанес «непоправимый ущерб конституции» страны и «самой структуре общества нации».

«Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр — человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды», — говорится в материале.

Автор обращения, пользователь под ником Angus Scott призывает главу кабинета министров Бориса Джонсона попросить королеву Елизавету II лишить Блэра титула рыцаря.

Блэр возглавлял британское правительство с 1997 по 2007 год, за это время Великобритания приняла участие во вторжении в Ирак и в Афганистан.

31 декабря Тони Блэр, теннисистка Эмма Радукану, актер Дэниел Крэйг и борющиеся с пандемией коронавируса врачи вошли в число лиц, награжденных самыми почетными титулами и орденами Соединенного Королевства.

В тот же день Елизавета II даровала супруге своего сына принца Чарльза — Камилле Паркер-Боулз высочайший титул. Сам факт, что герцогиню Корнуоллскую сделали дамой ордена Подвязки, — это намек на то, что она ближе к титулу королевы, чем принцессы-консорта. Такой чести не удостаивалась даже принцесса Диана.

Орден Подвязки в 1348 году учрежден Эдуардом III. Титул имеет три уровня: первый — рыцари-компаньоны и дамы-компаньонки (24 выдающихся общественных деятеля, отобранных лично монархом); второй — «дополнительные» рыцари и дамы — почетное звание для иностранных монархов; третий и самый старший титул — королевские рыцари и дамы: традиционно их число ограничено несколькими членами семьи, родившимися в королевской семье, плюс — супруги правителя.