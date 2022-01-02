Во Франции начнет действовать масочный режим для детей с шести лет
С 3 января во Франции вводится обязательное ношение масок в общественных местах для детей с шести лет. Об этом сообщается в декрете, опубликованном в пятницу, 31 декабря, в официальном вестнике республики Journal officiel.
Отмечается, что ношение маски обязательно в транспорте, общественных заведениях, спортивных комплексах, религиозных учреждениях. В ряде городов, в том числе в Париже, масочный режим действует и на улицах.
До настоящего времени мера затрагивала детей старше 11 лет.
Новое требование принято за несколько дней до окончания школьных рождественских каникул в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
1 января в Париже прошел митинг против политики президента Франции Эммануэля Макрона и введенного вакцинного пропуска. По оценке журналистов, на улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек.
Франция уже несколько дней подряд обновляет антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. 31 декабря в стране выявили 232 тыс. новых зарегистрированных заболевших за сутки.
В тот же день, обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам, Макрон выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году.
По словам французского лидера, в стране наблюдается пятая волна инфекции и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, президент призвал сделать прививку.
22 декабря представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ситуация с COVID-19 в стране критическая. По его словам, республика находится в начале волны распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».