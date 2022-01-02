Ребенок в Твери выпал из окна квартиры на пятом этаже
Следователи проверяют обстоятельства происшествия в Твери, где 1 января из окна квартиры на пятом этаже выпал семилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Тверской области.
«Из окна пятого этажа квартиры дома, расположенного по Комсомольскому проспекту города Твери, выпал мальчик 2014 года рождения, который доставлен в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка», — добавили в ведомстве.
Ребенок выжил, так как снег смягчил удар от падения. Предположительно, ребенок играл в комнате, залез на подоконник и открыл окно.
В региональном СКР решили провести доследственную проверку, а также напомнили, что для предупреждения несчастных случаев лучше не оставлять детей без присмотра надолго и не ставить предметы мебели близко от окон. Особенно родителей просят обращать внимание на москитные сетки, которые не являются защитой от падения ребенка и зачастую плохо закреплены.
«Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. В этом случае крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Чтобы избежать этого, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров», — порекомендовали в ведомстве.
В середине декабря следствие проводило проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы. Было установлено, что в квартире, из окна которой выпал мальчик, оказывались платные услуги по уходу за детьми. В квартире находилось еще пятеро детей.