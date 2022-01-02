Прямой эфир
Наука
В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома
Общество
Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины
Общество
Собянин перечислил основные достижения Москвы в 2021 году
Происшествия
Следовавший из Москвы в Челябинск самолет экстренно вернулся в аэропорт
Экономика
В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Ребенок в Твери выпал из окна квартиры на пятом этаже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проверяют обстоятельства происшествия в Твери, где 1 января из окна квартиры на пятом этаже выпал семилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Тверской области.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Из окна пятого этажа квартиры дома, расположенного по Комсомольскому проспекту города Твери, выпал мальчик 2014 года рождения, который доставлен в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка», — добавили в ведомстве.

Ребенок выжил, так как снег смягчил удар от падения. Предположительно, ребенок играл в комнате, залез на подоконник и открыл окно.

В региональном СКР решили провести доследственную проверку, а также напомнили, что для предупреждения несчастных случаев лучше не оставлять детей без присмотра надолго и не ставить предметы мебели близко от окон. Особенно родителей просят обращать внимание на москитные сетки, которые не являются защитой от падения ребенка и зачастую плохо закреплены.

«Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. В этом случае крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Чтобы избежать этого, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров», — порекомендовали в ведомстве.

В середине декабря следствие проводило проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы. Было установлено, что в квартире, из окна которой выпал мальчик, оказывались платные услуги по уходу за детьми. В квартире находилось еще пятеро детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021