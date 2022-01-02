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В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности

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К весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для смягчения значительно выросших счетов за электричество может рекордно возрасти число домохозяйств, не имеющих возможности оплачивать электричество. Об этом в субботу, 1 января, сообщила газета The Guardian со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, занимающуюся проблемами топливной бедности.

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По ее информации, топливная бедность затронула порядка 4 млн домохозяйств еще до всплеска цен на мировом энергетическом рынке, который вызвал в октябре увеличение тарифов на электроэнергию.

Отмечается, что очередной рост цен приведет к тому, что к весне еще 2 млн домохозяйств не смогут оплачивать счета. Тогда их общее количество достигнет 6 млн. Как заявили в благотворительной организации, правительственный потолок цен на энергию может привести к увеличению среднего счета за электричество до почти £2 тыс. в год (более 200 тыс. рублей).

В статье отмечается, что это будет самый высокий уровень топливной бедности в стране с 1996 года. Как заявил исполнительный директор National Energy Action Адам Скорер, число таких домохозяйств в апреле может «взлететь до небес». Ожидается, что это усугубит национальный энергетический кризис в Соединенном Королевстве.

Как сообщила 25 декабря Financial Times, главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили британское правительство урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, после того как стоимость топлива достигла нового рекорда и с тех пор остается на беспрецедентном уровне. Аналитики допускают рост тарифов на электричество до 56%. На данный момент среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды £1277 в год.

С начала августа 26 британских поставщиков энергии обанкротились, поскольку рост оптовых цен на газ выявил недостатки в бизнес-моделях многих компаний. Руководители отрасли предупредили, что даже хорошо управляемые компании страдают из-за повышения тарифов.

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