Президент России Владимир Путин совершенно верно сказал о том, что из Украины лепят анти-Россию, а для этого нужны и антигерои. Таким образом политолог Юрий Светов 1 января прокомментировал «Известиям» проведение в Киеве факельного шествия в честь 113-й годовщины пособника нацистов Степана Бандеры.

Шествие прошло ранее в субботу. Всего в акции участвуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. Данное мероприятие стало ежегодным, оно проводится в украинской столице в первый день нового года.

«Кто нужен? Нужны герои, которые были против России, а уже там нацисты они или фашисты — это меньше всего значимо. Главное, чтобы сказать, что это были те люди, которые выступали против России. Путин совершенно четко сказал, что из Украины лепят анти-Россию, а для этой анти-России нужны и антигерои», — отметил Светов.

По его словам, это будет продолжаться на Украине до тех пор, пока ей не скажут «цыц» с Запада. Иными словами, пояснил политолог, в настоящее время «их (Украины. — Ред.) друзья из Евросоюза и США не возражают против этого».

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие в Киеве демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Он добавил, что текущая политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях.