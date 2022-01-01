Пять человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщили 1 января в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Водитель автомобиля Mazda при движении со стороны Шатуры в направлении Рошаля на 11-м км автодороги Кривальдино– Рошаль не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После чего машина столкнулась с автомобилем Honda.

«Четыре человека госпитализированы, в том числе и несовершеннолетние, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение», — отметили в пресс-службе ведомства.

Накануне два автомобиля столкнулись в Воронежской области. Как рассказали в правоохранительных органах, пострадали шесть человек. Трое из них скончались от полученных травм.