Три человека погибли в ДТП под Воронежем

Два автомобиля столкнулись в Воронежской области, погибли три человека. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла около 11:00 в Богучарском районе. Как рассказали в правоохранительных органах, пострадали шесть человек. Трое из них скончались от полученных травм.

7 декабря в Воронежской области водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Другие машины, пытаясь не врезаться в его автомобиль, столкнулись друг с другом. Всего в ДТП попали 12 автомобилей.

В начале ноября в Воронежской области один ребенок и четверо взрослых погибли при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон». Авария произошла в Верхнемамонском районе. Машины столкнулись лоб в лоб.