Банкомат взорвали в торговом центре в Москве
В новогоднюю ночь неизвестный взорвал банкомат в одном из торговых центров Москвы. Об этом 1 января рассказал «Известиям» источник.
Так, мужчина с большой сумкой подошел к помещению, где находился аппарат, зашел внутрь, а примерно через пару минут вышел и присел неподалеку.
Взрыв прогремел в полночь, после этого злоумышленник забрал сумку из помещения и ушел. Удалось ли ему забрать деньги, неизвестно.
Когда правоохранители прибыли на место ЧП, возле банкомата стоял красный баллон и шланг с проводом. Кинологам со служебной собакой не удалось выйти на след правонарушителя, проводится расследование.
В августе в отделении кредитной организации в Подольске таксист привел в действие взрывное устройство, повредив семь банкоматов. Злоумышленник рассчитывал, что взрыв позволит ему заполучить деньги, однако его план не сработал.
Мужчину задержали, он дал признательные показания.