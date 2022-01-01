Банкомат взорвали в торговом центре в Москве

В новогоднюю ночь неизвестный взорвал банкомат в одном из торговых центров Москвы. Об этом 1 января рассказал «Известиям» источник.

Так, мужчина с большой сумкой подошел к помещению, где находился аппарат, зашел внутрь, а примерно через пару минут вышел и присел неподалеку.

Взрыв прогремел в полночь, после этого злоумышленник забрал сумку из помещения и ушел. Удалось ли ему забрать деньги, неизвестно.

Когда правоохранители прибыли на место ЧП, возле банкомата стоял красный баллон и шланг с проводом. Кинологам со служебной собакой не удалось выйти на след правонарушителя, проводится расследование.

В августе в отделении кредитной организации в Подольске таксист привел в действие взрывное устройство, повредив семь банкоматов. Злоумышленник рассчитывал, что взрыв позволит ему заполучить деньги, однако его план не сработал.

Мужчину задержали, он дал признательные показания.