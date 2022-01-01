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Более 230 авиарейсов отменены в Японии из-за снегопада

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Более 230 авиарейсов, соединяющих Хоккайдо с другими частями Японии, отменены в субботу, 1 января, из-за сильного снегопада. Об этом сообщает телеканал Kyodo News.

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В аэропорту Нью-Титосэ, главном воздушном авиаузле региона, отменены 60% рейсов. Взлетно-посадочные полосы воздушной гавани были закрыты примерно на три часа после полудня для уборки снега. В итоге три рейса из аэропорта Нарита недалеко от Токио вернулись обратно.

Также из-за мощного снегопада отменено около 160 поездов, в том числе скоростное сообщение, связывающее Саппоро с новым аэропортом Титосэ.

В западной Японии 25 человек провели ночь в поезде из-за упавших на рельсы и провода деревьев.

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в некоторых районах от севера до востока Японии до воскресенья, 2 января.

Накануне в Японии более 40 внутренних авиарейсов отменили из-за снегопадов на побережье Японского моря. Изменения коснулись маршрутов между Токио, Ниигатой и Тоямой, Чубу, Ханэда.

Синоптики предупредили о порывах ветра до 25 м/с. В связи с этим местные власти отмечают риски образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.

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