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В России изменились правила получения субсидий по ЖКУ

В России с 1 января перестали выплачивать субсидии при наличии долгов по оплате жилья и ЖКУ
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В России с 1 января вступили в силу новые правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Соответствующие изменения правительство РФ внесло в Жилищный кодекс страны в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года.

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В соответствии с новым регламентом, на субсидии не могут претендовать собственники с подтвержденной в судебном порядке задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. В счет долгов учитываются неуплаты, образовавшиеся за период не более чем в три последних года.

Нововведения также коснулись компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Период задолженности для таких случаев также составляет три года.

При этом сведения о задолженностях жильцов будут фиксироваться в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства.

22 октября заместитель мэра Москвы в городском правительстве Петр Бирюков рассказал, что льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ получают порядка 4 млн москвичей. Он подчеркнул, что те, кто получает материальную помощь, имеют низкий доход. Большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью, безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты.

Ранее, 20 июля, депутат Госдумы Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий предел выплат по ЖКХ в размере 15% от совокупных доходов семьи. В пояснительной записке отмечается, что жители в регионах с меньшими доходами могут тратить на услуги ЖКХ больше, чем граждане, проживающие в регионах с более высоким уровнем жизни. Документ призван разрешить данную ситуацию, обеспечить адресность соцподдержки, а также сократить количество неплательщиков ЖКХ.

16 июля «Известия» со ссылкой на Росстат сообщали, что за I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций, а также граждан.

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