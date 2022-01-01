В России упростили получение налогового вычета при покупке недвижимости

Получить налоговой вычет при покупке недвижимости стало проще. С 1 января в РФ вступили в силу изменения в Налоговом кодексе. Вычет по НДФЛ можно получить, написав заявление работодателю, сообщает телеканал «Известия». При этом ждать нового налогового периода теперь не нужно. Например, купив квартиру в январе, можно получить средства в этом же году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.