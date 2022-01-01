Ким Чен Ын назвал 2022 годом «смертельной схватки»
Лидер КНДР Ким Чен Ын, подводя итоги года, заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 году. Это следует из сообщения Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) страны.
Так, Ким Чен Ын в своей речи на четвертом пленуме центрального комитета Трудовой партии не стал уделять особое внимание отношениям с США и Южной Кореей, сконцентрировавшись на внутренних вызовах. По его словам, 2021 стал годом «великой победы».
«Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – Ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», - сообщает ЦТАК.
Последние два года Ким Чен Ын не выступал с новогодними обращениями к нации. Вместо этого его мысли до граждан доносят СМИ.
Программная речь «О направлениях работы партии и государства в 2022 году», в которой северокорейский лидер подвел итоги года, затрагивает сельское хозяйство, строительство, укреплении структуры партии, развитии экономики, промышленности, науки и здравоохранения, кратко упомянуто также усовершенствование оборонных сил страны.
29 декабря западные СМИ обратили внимание на то, что Ким Чен Ын сильно похудел. Власти КНДР объяснили это тем, что лидер «ест меньше ради страны, поскольку он борется с серьезной нехваткой продовольствия». При этом отмечалось, что лидер Северной Кореи здоров.