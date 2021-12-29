Daily Mail обратил внимание на сильно похудевшего Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике и принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК). Как отмечает в среду, 29 декабря, издание Daily Mail, северокорейский политик заметно похудел.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало снимки с последнего партийного заседания. В ходе мероприятия представители ТПК обсудили реализацию политики партии в 2021 году. Участники заседания также затронули тему стратегии развития в условиях экономического кризиса на следующий год.

Британское издание в свою очередь обратило внимание на заявления правительственных властей КНДР. В частности, представители власти подчеркнули, что Ким Чен Ын «ест меньше ради страны, поскольку он борется с серьезной нехваткой продовольствия». При этом отмечалось, что лидер Северной Кореи здоров.

Ранее, в июне, были опубликованы фотографии главы государства, на которых также заметно, как лидер КНДР сильно похудел. Некоторые наблюдатели отметили, что при росте около 170 см Ким, ранее весивший 140 кг, возможно, потерял около 10–20 кг.

По словам Хон Миня, старшего аналитика Корейского института национального объединения в Сеуле, кажущаяся потеря веса Кима — скорее попытка поправить его здоровье, чем признак болезни. Минь заверил, что, если бы у Ким Чен Ына были проблемы со здоровьем, он бы не стал публично созывать пленарное заседание Центрального комитета Рабочей партии.