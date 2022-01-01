В Сети появилось видео «кипящего» моря на Сахалине

В интернете появилось видео, на котором запечатлено интересное природное явление в сахалинском Корсакове.

Поднявшийся утром 1 января густой туман скрыл причал и краны портового города, что создало ощущение «кипящего» моря. Россиянину удалось записать получившийся эффект с дрона.

«Кипящее море. Корсаков», — указал автор видео в своем Telegram-канале «СахфЛай».

Такой феномен может быть вызван резким снижением температуры воздуха на побережье на фоне относительно теплого моря. По информации погодных сервисов, утром 1 января в Корсакове температура воздуха находится в районе -12 градусов.

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