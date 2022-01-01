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Россияне поделились своими ожиданиями от наступившего нового года

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В первый день нового года «Известия» попросили россиян поделится своими ожиданиями от 2022 года.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
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Встретившая праздник в окружении дочки, зятя и внуков жительница Волгограда Мария Чигирь считает себя самой счастливой бабушкой на свете. Она надеется, что наступивший год будет лучше и спокойнее предыдущего.

«Пожелаю, чтобы все были здоровы и счастливые, чтобы не было у нас коронавируса», — сказала она.

Калининградец Константин пожелал всем жителям России хорошего настроения, здоровья близким и скорой победы над COVID-19.

Ильнур Гайнутдинов из Самары искренне пожелал соотечественникам успехов в жизни и всего самого наилучшего. Он отметил, что его семья в 2022 году ждет прежде всего здоровья и успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Здоровья в новом году, счастья, чтобы радовали дети, собаки, женщины любимые, чтобы были только веселые и праздничные дни», — вторит Ильнура его земляк Денис Серпак.

Ранее, 31 декабря, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признался, какое желание загадает под бой курантов. Градоначальник мечтает, чтобы 2022 год принес ему как можно больше единомышленников, друзей и соратников.

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