Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о заветном новогоднем желании
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признался, какое желание загадает под бой курантов 31 января. Об этом он написал в новогоднем поздравлении на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня в полночь под бой курантов будем загадывать желания. Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше — для меня еще один знак, что вместе мы можем добиться многого — в одной большой петербургской команде», — написал он.
Беглов отметил, что прошедший год был сложным, но «результативным и знаковым»: город справлялся с коронавирусом, в четыре раза сократил безработицу, дал старт ряду крупных проектов, меняющих Петербург, среди которых Высокоширотная магистраль для скоростного движения, развитие Кронштадта и Санкт-Петербургского транспортного узла, что ускорит метро, постройку Новосмоленского моста, и реализацию многих других проектов, заявил губернатор в размещенном на странице видеоролике.
«Город заслужил передышку, отдыхайте, встречайте Новый год! Петербург научился жить в условиях новой нормальности. У нас есть все условия для нормальной жизни», — сказал Беглов.
Власти Петербурга за 2021 год выделили около 1,1 млрд рублей на культурные проекты. Об этом в конце декабря рассказали в пресс-службе губернатора города.