Евросоюз (ЕС) должен сидеть за столом переговоров по ситуации на Украине, заявил глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер 31 декабря на страницах Der Spiegel.

«ЕС должен сидеть за столом в качестве основного лица, участвующего в переговорах о будущей архитектуре безопасности Европы. Мы не должны просить, мы должны быть фактором власти. Но это работает только в том случае, если во всех государствах ЕС есть воля к этому и царит единство», — сказал Вебер.

Вебер оценил как важный шаг вперед то, что нить разговора между западным государственным сообществом и российским руководством будет возобновлена.

«При этом основой разговора в некоторой степени являются неприемлемые требования со стороны Кремля. Это, скорее, должна быть дискуссия на равных, с уважением интересов и суверенитета всех государств», — добавил политик.

Однако читатели в комментариях к материалу не разделили мнения Вебера и раскритиковали идею евродепутата вмешаться в переговорный процесс.

«Россия и США справедливо не воспринимают этот разделенный и недееспособный детский сад с 27 воспитанниками всерьез», — прокомментировал пользователь с ником Romani_ite_domum.

«ЕС должен ограничиться тем, что он является зоной беспошлинной торговли. У 27 стран разные взгляды на внешнюю политику, и ни у кого нет такого мандата, чтобы пренебречь ими в пользу немецких идей, которые затем преподносятся как «единые», — заметил комментатор Schindelaar.

«Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО! Тот, кто хочет Третьей мировой войны, должен преследовать эту цель — Украина в НАТО. К сожалению, сейчас в нашем правительстве есть люди, которые из-за своего чисто ценностного подхода не видят этой опасности и побуждают Россию и Китай к сближению. Да и господин Вебер все-таки давно «провалился» и больше не воспринимается всерьез», — написал Spitzweg.

В конце декабря, после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина читатели британской газеты Daily Mail, которая публиковала его основные заявления, поддержали российского лидера, который раскритиковал действия стран Запада в отношении Украины.

В комментариях на сайте СМИ пользователи призвали НАТО отказаться от продвижения на восток, а также предположили, что на Украине есть граждане, которые хотели бы присоединиться к России.