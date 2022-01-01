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Foreign Policy назвал 10 возможных военных конфликтов 2022 года

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Несмотря на снижение числа глобальных конфликтов, региональные и местные продолжают бушевать и уносить жизни за счет разрухи и голода, пишет журнал Foreign Policy в опубликованном 29 декабря прогнозе 10 военных конфликтов 2022 года.

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Ослабление амбиций США на мировой арене привело к ослаблению ряда крупных военных конфликтов. Число людей, погибших в боевых действиях во всем мире, в основном сократилось с 2014 года — если считать только тех, кто погиб непосредственно в бою.

«Но локальных конфликтов бушует больше, чем когда-либо, хотя они, как правило, менее интенсивны. По большей части войны XXI-го века менее смертоносны, чем их предшественники ХХ-го века. Иностранное участие в конфликтах создает риск того, что локальные столкновения разрастутся и в них втянутся крупные державы», — пишет Ричард Этвуд, исполнительный вице-президент Международной кризисной группы.

Издание отмечает, что не стоит недооценивать возможности США: несмотря на сокращение доли участия в крупных конфликтах, «американская мощь и альянсы десятилетиями структурировали глобальные дела». По мнению автора, способность Вашингтона создавать коалиции с развернутыми по всему миру силами страны и НАТО всё еще делает их значимыми игроками на мировой арене. Но сейчас многое меняется, и «соперники Вашингтона пытаются понять, как далеко они могут зайти».

«Столкновение между Китаем и США из-за Тайваня маловероятно в 2022 году, но китайские и американские военные всё чаще сталкиваются вокруг острова и в Южно-Китайском море со всеми вытекающими отсюда опасностями. Если ядерная сделка с Ираном рухнет, что сейчас кажется вероятным, Соединенные Штаты или Израиль могут попытаться — возможно, даже в начале 2022 года — уничтожить иранские ядерные объекты, что, вероятно, подтолкнет Тегеран к созданию оружия. Другими словами, одна неудача или просчет, и межгосударственная война может возобновиться», — считает Этвуд.

В первой тройке потенциально опасных конфликтов в 2022 году — Украина, Эфиопия и Афганистан.

По мнению Этвуда, планы России в этом вопросе западному миру неясны, «но отвергать эту угрозу как блеф было бы ошибкой». Конфликт между военными и силами «Народного фронта освобождения Тыграя» в Эфиопии могут спровоцировать радикальные исламисты. Ситуация в Афганистане нестабильна в том, что с момента прихода талибов (движение «Талибан», находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) к власти в августе, в стране надвигается гуманитарная катастрофа. Данные ООН свидетельствуют о том, что миллионы афганских детей могут умереть от голода.

Также Этвуд называет способными к развитию в 2022 году конфликты между США и Канадой, Ираном и США с Израилем, ситуацию в Йемене, отношения между Палестиной и Израилем, Гаити, Мьянму и деятельность исламистов в Африке.

Британские эксперты 30 декабря рассказали, каким может быть сценарий третьей мировой войны. По их мнению, государства будут использовать IT-технологии. Например, Соединенное Королевство сократило финансирование традиционных видов вооружений и сделало акцент на развитии искусственного интеллекта, кибербезопасности.

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