Российско-армянский фонд поздравил детей Русской общины Карабаха

Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и Прогресс» поздравил с Новым годом детей русской общины Нагорного Карабаха. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба фонда.

«Дорогие дети! Главное, чтобы у вас появилась вера в завтрашний день. В ту прекрасную сказку, которая, я абсолютно уверен, станет былью, только надо в это очень очень поверить и захотеть. Я вас поздравляю и желаю счастливого вам Нового Года, как можно больше радости в вашей жизни, а мы всегда будет рядом и всегда постараемся вас поддержать», — сказал в видеообращении президент фонда академик РАН Армаис Альбертович Камалов.

Праздничное мероприятие прошло в Культурном центре имени Шарля Азнавура в Степанакерте для 150 детей из русской общины. Ребятам представили театральную новогоднюю сказку под руководством Людмилы Клочко и вручили подарки, среди которых уникальные новогодние игрушки — глазированные пряники в авторском исполнении Анны Эмке.

«Сегодня в России есть люди, четко осознающие всю важность развития полновесных, крепких русско-армянских связей, особенно в этот тяжелый для всего армянского народа период. Мы не должны забывать и о том, что Карабах для русских — исторически родная земля. Русские всегда были и всегда будут рядом с братским христианским карабахским народом. Дай Бог!» — сказал глава Русской общины Александр Бордов по итогам праздничных мероприятий.

Ранее Фонд «Наследие и Прогресс» организовал в Степанакерте новогодний праздник для 600 детей из семей погибших, раненых и вынужденных переселенцев с участием зампредседателя постоянной комиссии по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Виталия Милонова. Он переоделся в Деда Мороза и сам раздавал детям подарки, которые были специально подобраны для ребят на основе их писем зимнему волшебнику.

28 декабря военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с благотворителями в преддверии новогодних праздников одновременно провели за сутки более 10 гуманитарных акций в Аскеранском районе. Специалисты Центра гуманитарного реагирования поздравили и подарили подарки более 1 700 детям из детских садов и школ в отдаленных населенных пунктах района, расположенных вблизи линии разграничения сторон.