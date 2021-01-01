Прямой эфир
Мир
В Софии полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину
Мир
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Общество
Более 900 пожарных будут дежурить в Новый год в Москве
Происшествия
Коллапс возник в гостинице «Космос» в Москве при заселении гостей
Общество
Прокуроры проверят обстоятельства задержек самолетов в Пулково
Мир
На Кубу прибыло 22 т гуманитарной помощи из России
Общество
Цены на услуги такси выросли в Москве на 40%
Мир
Блинкен поделился списками любимых в 2021 году песен
Мир
Зеленский подтвердил запланированные на 2 января переговоры с Байденом
Происшествия
Здание горящего жилого дома в Иркутске покинули более 70 человек

Российско-армянский фонд поздравил детей Русской общины Карабаха

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и Прогресс» поздравил с Новым годом детей русской общины Нагорного Карабаха. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба фонда.

Мир вашему грому: как начался второй год миссии РФ в Нагорном Карабахе
Российские военные в зоне конфликта обеспечивают проезд по Лачинскому коридору, обезвреживают мины и лечат местных жителей

«Дорогие дети! Главное, чтобы у вас появилась вера в завтрашний день. В ту прекрасную сказку, которая, я абсолютно уверен, станет былью, только надо в это очень очень поверить и захотеть. Я вас поздравляю и желаю счастливого вам Нового Года, как можно больше радости в вашей жизни, а мы всегда будет рядом и всегда постараемся вас поддержать», — сказал в видеообращении президент фонда академик РАН Армаис Альбертович Камалов.

Праздничное мероприятие прошло в Культурном центре имени Шарля Азнавура в Степанакерте для 150 детей из русской общины. Ребятам представили театральную новогоднюю сказку под руководством Людмилы Клочко и вручили подарки, среди которых уникальные новогодние игрушки — глазированные пряники в авторском исполнении Анны Эмке.

«Сегодня в России есть люди, четко осознающие всю важность развития полновесных, крепких русско-армянских связей, особенно в этот тяжелый для всего армянского народа период. Мы не должны забывать и о том, что Карабах для русских — исторически родная земля. Русские всегда были и всегда будут рядом с братским христианским карабахским народом. Дай Бог!» — сказал глава Русской общины Александр Бордов по итогам праздничных мероприятий.

Ранее Фонд «Наследие и Прогресс» организовал в Степанакерте новогодний праздник для 600 детей из семей погибших, раненых и вынужденных переселенцев с участием зампредседателя постоянной комиссии по делам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Виталия Милонова. Он переоделся в Деда Мороза и сам раздавал детям подарки, которые были специально подобраны для ребят на основе их писем зимнему волшебнику.

28 декабря военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе совместно с благотворителями в преддверии новогодних праздников одновременно провели за сутки более 10 гуманитарных акций в Аскеранском районе. Специалисты Центра гуманитарного реагирования поздравили и подарили подарки более 1 700 детям из детских садов и школ в отдаленных населенных пунктах района, расположенных вблизи линии разграничения сторон.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021