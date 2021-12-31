Коллапс возник в гостинице «Космос» в Москве при заселении гостей

Десятки постояльцев, пытающихся заселиться, создали гигантские очереди в холле московской гостиницы «Космос». Об этом в пятницу, 31 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

В очередях стояли не только туристы, приехавшие в Москву на новогодние праздники, но и москвичи, которые решили провести новогоднюю ночь именно в этом отеле.

Заселяющиеся стояли в очередях вместе с детьми. По словам одного из гостей, он выбрал «Космос» «из-за шикарного вида» из окна.

«Из Сочи приехал к друзьям отдохнуть на несколько дней. В связи с новогодними праздниками это было ожидаемо. Будет стоять, ждать», — прокомментировал ситуацию один из гостей отеля.

Как сообщалось 29 декабря, на новогодние праздники власти Крыма ожидают около 300 тыс. туристов в период новогодних и рождественских праздников. Загрузка некоторых отелей и санаториев достигает 90%.

За новогодние каникулы в начале 2021 года Крым посетили порядка 240 тыс. туристов. Приезжие размещались в 220 отелях и санаториях.

К наплыву туристов во время каникул готовится и Татарстан. Гостей готовы принять 308 гостиниц, хостелов и баз отдыха. Со 2 по 5 января нагрузка составит около 80%.