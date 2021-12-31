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Затопленную колокольню в Калязине открыли для посещения

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Колокольню Николаевского собора XIX века в городе Калязине Тверской области, затопленную в 1940-х годах при строительстве Угличского водохранилища, открыли для посещения после реставрации. Об этом сообщила на своем сайте администрация региона.

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Как напомнили местные власти, объект интересен туристам и историкам, остается символом духовного наследия Тверской области.

«Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений», — подчеркнул губернатор области Игорь Руденя.

Во время реставрации специалисты усилили фундамент, восстановили фасады и интерьеры, элементы из белого камня, из которого, в частности, выполнены все карнизы на всех шести ярусах колокольни.

Были отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, проведено благоустройство территории.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800–1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, по которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание гидроэлектростанций. Старая часть Калязина оказалась в зоне затопления, собор был разобран. Колокольня выполняла функцию маяка.

30 декабря специалисты приняли после первой очереди реставрационных работ колокольню Троицкого собора в Пскове. Сейчас завершен первый этап работ на колокольне и в пороховых помещениях. Строители укрепили нижнюю часть строения. Стоимость работ оценивается в 22 млн рублей.

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