Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2022 году

По мнению экспертов, в 2022 году доллар будет стоить около 72 рублей. На курс валюты РФ будут влиять котировки нефти на рынке сырья и решения Центробанка. В моменте цена доллара может опускаться до 70 и подниматься до 76 рублей, передает телеканал «Известия». Наиболее непредсказуемым фактором остается геополитика. Позиция нашей страны на мировой арене отражается на курсе валюты. По мнению аналитиков, в целом ситуация в отношениях с Западом останется прежней.

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