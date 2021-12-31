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Белый дом подтвердил позицию США о безоговорочном праве вступления стран в НАТО

Белый дом подтвердил позицию США о безоговорочном праве вступления стран в НАТО

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Соединенные Штаты уверены, что любые страны располагают правом присоединяться к НАТО по своему желанию. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга в четверг, 30 декабря.

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По его словам, мнение России о потенциальном дальнейшем расширении альянса на позицию США не влияет.

«По затронутому вами вопросу, касающемуся НАТО, наша позиция совершенно ясна. Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим», — содержание специального телефонного брифинга для журналистов по итогам беседы лидеров РФ и США передали в Белом доме.

На вопрос, собирается ли Вашингтон предоставить Москве какие-либо гарантии безопасности, чиновник отказался отвечать. Ведущий брифинга объяснил, что переговоры на подобные темы ведутся вне публичного пространства.

31 декабря депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена дал понять, что «всё идет по договоренности». Он подчеркнул, что главный приоритет в предстоящих переговорах России и США — это конкретные результаты.

В ходе беседы американский лидер заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в диалоге с РФ по стратегической стабильности, в работе Совета Россия-НАТО и контактах по линии ОБСЕ. Он добавил, что Россия и США несут ответственность за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом и что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

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