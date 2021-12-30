Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин поздравил глав государств с Новым годом. Президент России направил лидерам стран телеграммы. В поздравлении Байдену Путин отметил важность сотрудничества. Подчеркнута ответственность РФ и США за стабильность в мире. Путин убежден, что страны смогут наладить двусторонний диалог.

В телеграмме Си Цзиньпину отмечено развитие отношений России и Китая. Президент уверен, что Поднебесная успешно проведет зимние Олимпийские игры в Пекине. Владимир Путин также заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином на церемонии открытия Игр, сообщает телеканал «Известия».

Отмечена важность диалога представителей РФ и Японии. В телеграмме Фумио Кисиде речь шла о стабильности в регионе. Президент подчеркнул, что нужно продолжить контакты. Владимир Путин также подчеркнул, что российско-японское сотрудничество отвечает интересам народов двух стран.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.