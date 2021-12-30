Психиатр назвал стремление к непрерывному счастью сигналом к депрессии

Социальные сети, которые убеждают пользователей в необходимости стремиться к непрерывному счастью, привели к распространению депрессивных расстройств. Об этом заявил исследователь-психиатр Андерс Хансен.

По его словам, счастье само по себе не является нормальным эмоциональным состоянием или «состоянием по умолчанию». Именно поэтому люди, которые видят идею о значимости счастья постоянные испытывают переживания.

Хансен обратил внимание на то, что тревога, которую принято называть болезненным состоянием, на самом деле является более естественной, выработанной в процессе эволюции человека, эмоцией. Исследователь добавил, что мозг «изначально и не предназначен для того, чтобы обеспечивать хорошее самочувствие».

Вместе с тем психиатр заверил, что «чрезмерное потребление чужих отфотошопленных фотографий в социальных сетях» могут стать сигналами, которые мозг истолкует как стресс, передает его слова газета Svenska Dagbladet.

«Нехватка сна, длительный стресс, малоподвижный образ жизни и чрезмерное потребление чужих отфотошопленных фотографий в социальных сетях могут стать сигналами, которые ваш мозг истолкует как «я нахожусь в опасном мире» или «я недостаточно хорош». И тогда он заставит вас прятаться и чувствовать себя плохо», — заключил Хансен.

Ранее, в октябре 2019 года, ученые из Университета Лас Америкас в Эквадоре пришли к выводу, что отказ от пользования Facebook помогает людям чувствовать себя менее подавленно. По результатам исследования специалисты выяснили, что у отказавшихся от Facebook улучшилась продуктивность и снизился уровень депрессии.