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Саратов с 1 января станет вторым по площади городом в России

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С 1 января к Саратову присоединятся 79 окрестных сел, в связи с чем территория города увеличится почти в шесть раз, уступая по площади только Москве. Об этом 30 декабря «РИА Новости» сообщили в пресс-службе в городской администрации.

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«С 1 января 2022 года к Саратову присоединятся муниципальные образования, входившие в Саратовский муниципальный район, это 79 сел. Территория Саратова с нынешних около 400 кв. км. увеличится почти до 2,4 тыс. кв. км, больше территория (среди городов РФ — Ред.) только у Москвы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что численность населения города после присоединения новых территорий составит порядка 900 тыс. человек. (В настоящее время — более 830 тыс. человек — Ред.).

Отмечается, что для жителей присоединяемых сел сохранятся сельские льготы, при этом социальная инфраструктура сокращаться не будет.

«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно, горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичнее, ведь по сути у нас единая инфраструктура», — процитировала собеседница агентства слова главы Саратова Михаила Исаева.

31 августа сообщалось, что границы Липецка расширили за счет присоединения территории площадью 184 га, ранее принадлежавших Бутырскому сельсовету. Компенсационный участок поможет в реализации проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», на нем будет возведена электростанция для утилизации вторичных металлургических газов.

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