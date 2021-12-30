Кличко опубликовал новогодний мультфильм о себе и святом Николае

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города с новогодними праздниками, показав мультфильм о себе и о святом Николае. Это поздравление он опубликовал в четверг, 30 декабря, на своей странице в Facebook.

В мультфильме Виталий Кличко показывает святому Николаю Киев, пролетая на паршюте вместе с ним над главными его достопримечательностями.

В картине можно увидеть самый большой государственный флаг, одну из новых станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также зоопарк.

Затем святой Николай с Виталием Кличко путешествуют по городу уже на велосипедах — по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.

Завершается прогулка у главной елки Украины — на Софийской площади.

29 декабря стало известно, что автор истории о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», посвященном выходу на экраны первого фильма кинофраншизы.