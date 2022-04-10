Большой путь: с чего начинают буддийские монахи

Путь в буддийские монахи начинается с самого раннего возраста — первые шаги в этом направлении мальчики делают уже с пяти лет, следующий этап продолжается обычно с 10 до 16 лет, а чтобы получить право самому преподавать, надо проучиться не менее 30 лет и сдать особый экзамен. Как живет монастырь, в который приезжают послушники со всей Северной Индии и из соседнего Непала — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Терентьев
Вся территория монастыря утопает в зелени, вдалеке видны заснеженные склоны Гималаев. Монастырь — несколько невысоких зданий в классическом тибетском стиле. Главное здание храма с изображением Будды предназначено для проведения пудж (служб). Также здесь есть столовая с кухней, корпус с классами, где проходят уроки, и ряды жилых комнат
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Фото: Алексей Терентьев
На севере Индии жарко только летом. Чтобы не замерзнуть зимними ночами без отопления, послушники сваливают все одеяла в центр комнаты и спят вместе по 3–4 человека, плотно укрывшись с головой
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Фото: Алексей Терентьев
Облачение в нехитрые на первый взгляд монашеские одежды требует некоторых навыков, аккуратности и внимания к деталям. После сна всегда следует обязательное умывание холодной водой
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Фото: Алексей Терентьев
Удар в гонг служит сигналом к началу трапезы, пуджи или учебных занятий. Звон разносится не только над монастырем, но и над расположившейся поблизости индийской деревней
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Фото: Алексей Терентьев
Едят в монастыре три раза в день, плюс полдник и чай масала в перерывах. В назначенное время все выстраиваются в очередь по старшинству со своими тарелками, и повар накладывает каждому еду
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Фото: Алексей Терентьев
Обычный рацион — дал (чечевичный суп) с рисом и лепешками, которые пекут тут же
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Фото: Алексей Терентьев
Как и большинство жителей Индии, монахи обходятся без ложек и вилок. С помощью кусочков хлеба им удается так аккуратно собрать все еду с тарелки, что потом ее можно не мыть
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Фото: Алексей Терентьев
В монастыре есть несколько коров, которые дают молоко для чая. За ними ухаживает индиец по имении Джеси. Поскольку большую часть времени животные проводят в стойле — свободного выпаса у них нет, приходится в больших количествах заготавливать сено. Тут всегда на помощь приходят монахи, они выполняют самую тяжелую часть работы
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Фото: Алексей Терентьев
Есть в монастыре и свой маленький грузовичок, на котором привозят в монастырь продукты и баллоны с газом. Использовать для приготовления пищи электричество дорого, да и отключают его слишком часто
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Фото: Алексей Терентьев
Монахиня набирает воду из кранов рядом с монастырской кухней, здесь же всегда моют посуду
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Фото: Алексей Терентьев
Послушники изучают целый комплекс предметов, от стандартной общеобразовательной программы до буддийской истории, философии и различных ритуалов. Предметы, связанные с буддизмом, преподают монахи, а для преподавания общеобразовательной программы приглашают учителей из местной индийской школы либо волонтеров. Один из них оставил здесь плакат для изучения английских неправильных глаголов на русском языке
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Фото: Алексей Терентьев
Распорядок дня в монастыре строгий: подъем в пять утра, в шесть — утренняя молитва, в восемь — завтрак, затем занятия и в 12 часов обед, дальше занятия до шести вечера и потом вечерняя пуджа, в семь вечера ужин и свободное время
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Фото: Алексей Терентьев
Одно из упражнений для будущих монахов — выдувание воздуха в воду через трубочки от шариковой ручки
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Фото: Алексей Терентьев
Это упражнение тренирует легкие и готовит послушников к игре на ритуальных музыкальных инструментах — специальных трубах. Во время пуджи требуется издавать долгий непрерывный звук, что требует хорошо развитых легких
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Фото: Алексей Терентьев
Юные монахи в храме готовятся к проведению пуджи
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Фото: Алексей Терентьев
Пуджа — основная буддийская практика, которую пока выполняют юные монахи. Пуджи могут быть посвящены разным темам и событиям, включать пожелания здоровья учителям, элементы медитаций, различные формы визуализации
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Фото: Алексей Терентьев
Пуджи проходят два раза в день, утром и вечером, при любых условиях. В это время еще темно, поэтому на случай отключения электричества у монахов всегда заготовлены свечи
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Фото: Алексей Терентьев
В пуджах используется большое количество ритуальных предметов, в каждом из них зашифрованы различные аспекты учения. Вода, рис, ритуалы подношения, зажженная свеча, положение рук и пальцев монахов в разные моменты пуджи — во всем кроется особый смысл. Считается, что, изучив досконально все элементы пуджи, можно постичь суть буддизма, познать мир, свое место в нем и путь, с помощью которого можно прийти к абсолютному счастью и свободе
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Фото: Алексей Терентьев
Уборка в храме по окончании молитвы также является обязанностью монахов
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Фото: Алексей Терентьев
У всех строений в монастыре — большие плоские крыши, на которые ведут небольшие лесенки. Крыши удобно использовать как место для медитации, размышления, чтения или общения по душам
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Фото: Алексей Терентьев
Монашеский путь не отменяет обычных детских радостей и игр. Поскольку покупные игрушки здесь редкость, то их вполне успешно заменяют самодельные. Например, если к деревяшке приделать пробки от пластиковых бутылок, то получается отличная машинка
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Фото: Алексей Терентьев
В плотном учебном графике всегда есть перерывы для физической активности
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Фото: Алексей Терентьев
На закопченной стене рядом с кухней кто-то нарисовал женщину. Пока рисунок не увидел кто-то из старших и не заставил стереть, он вызывает большое оживление у молодых монахов
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Фото: Алексей Терентьев
Когда работа и учеба закончены, любимое развлечение послушников — это игра в мяч. Лидеры в монастыре давно определились, осталось каждому капитану собрать свою команду
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Фото: Алексей Терентьев
Всегда есть те, кто игре в мяч предпочитает чтение и повторение уроков. Образование в Индии и Тибете всё еще большая ценность, и дети это хорошо понимают
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Фото: Алексей Терентьев
Решение отправиться в монастырь, несмотря на юный возраст послушников, почти никогда не бывает насильственным. С детьми всегда разговаривают, и только если они сами изъявляют желание, их отдают в монастырь. Монах — очень уважаемый человек, а для его семьи его статус — большая честь и почет
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