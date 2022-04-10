Большой путь: с чего начинают буддийские монахи

Путь в буддийские монахи начинается с самого раннего возраста — первые шаги в этом направлении мальчики делают уже с пяти лет, следующий этап продолжается обычно с 10 до 16 лет, а чтобы получить право самому преподавать, надо проучиться не менее 30 лет и сдать особый экзамен. Как живет монастырь, в который приезжают послушники со всей Северной Индии и из соседнего Непала — в фотогалерее «Известий»