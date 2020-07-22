Тихие радости: зачем Амарбаясгаланту юные монахи

Амарбаясгалант — один из трех крупнейших буддийских монастырей Монголии. В 1930-х, во времена антирелигиозной кампании, он был подожжен, однако сгорели только хозяйственные постройки, основное здание сохранилось. На протяжении 50 лет монастырь оставался заброшенным, а затем началась его реставрация. Как живут нынешние его обитатели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
«Амарбаясгалант» переводится с монгольского как «безмятежная радость». По легенде, монахи, искавшие место для возведения монастыря, встретили по дороге двух играющих мальчиков. Они решили, что это хороший знак и благоприятное место для строительства
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Возведение монастыря началось в 1727 году. В первые 10 лет здесь появилось 14 храмов, однако строительство продолжалось и было завершено только в 1860 году
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Архитектурный проект монастыря был создан духовным главой Монголии того времени, знаменитым деятелем национальной культуры Дзанабадзаром. Он был выдающимся скульптором, основателем монгольской портретной живописи и изобретателем письма соёмбо
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
К началу XX века здесь насчитывалось 8 тыс. монахов, они были поделены на восемь общин
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Перед попыткой уничтожения здания в 1937-м его обитателям удалось спрятать часть монастырской утвари и танка — буддийские иконы
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В 1988 году началось восстановление заброшенного монастыря
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Сейчас в нем проживает несколько десятков монахов
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Первому поколению обитателей восстановленного монастыря пришлось всему учиться самостоятельно
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Когда-то монахам приходилось 20 лет учиться и практиковать буддизм, прежде чем они становились гуру
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Лувсану Даяну всего 29, он провел в монастыре 4 года
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Однако молодой монах уже считается учителем, у него есть ученики. Он будит их в 7 утра и проверяет, как они запомнили вчерашний урок, молитвы зубрят до обеда. Во второй половине дня дети могут заняться математикой и литературой
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Он всеми силами старается увлечь юных послушников, которым предстоит сохранить монастырь и его традиции для будущих поколений. Найти детей, желающих стать монахами, не так-то просто. Пользоваться мобильными телефонами здесь нельзя, родственников пускают навестить послушников только два раза в год
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
«Я чувствую, что еще не получил достаточно знаний, — признается Лувсан. — Я всё время думаю о том, правильно ли называть меня учителем, когда я сам еще учусь?» Тем не менее он надеется вернуть монастырю прежнюю славу и привлечь туда как можно больше молодежи
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