Тихие радости: зачем Амарбаясгаланту юные монахи

«Я чувствую, что еще не получил достаточно знаний, — признается Лувсан. — Я всё время думаю о том, правильно ли называть меня учителем, когда я сам еще учусь?» Тем не менее он надеется вернуть монастырю прежнюю славу и привлечь туда как можно больше молодежи