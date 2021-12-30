Форма с фамилией Овечкина стала самой продаваемой в НХЛ в 2021 году
Форма с фамилией Овечкина стала самой продаваемой в НХЛ в 2021-м. На втором месте — джерси капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. На третьей строчке — свитер вратаря «Чикаго» Марка-Андре Флёри.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 31 матч и набрал 47 очков. В активе российского форварда 22 гола и 27 передач, сообщает телеканал «Известия». Капитан «Вашингтона» Овечкин на четвертом месте среди лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 752 шайбы в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у Уэйна Гретцки — 894.
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