Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Спорт
ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Великобритания заявила о доминировании штамма «Омикрон» в стране
Общество
С проблемами при онлайн-заказе новогодних подарков столкнулись 80% россиян
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

МВД с РКН и ЦБ поддержали создание системы для борьбы с телефонным мошенничеством

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регуляторы со стороны государства — МВД, Роскомнадзор и Банк России — поддерживают создание системы для анализа телефонного мошенничества, подобной той, которую предлагали запустить в Ассоциации банков России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент АБР Георгий Лунтовский. В 2021 году в ассоциации обсуждалась возможность пилотирования системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая позволила бы отслеживать звонки злоумышленников.

Опасное удобство: как защитить банковские счета, привязанные к смартфону
В НИФИ Минфина назвали главные правила платежной гигиены

«Мы подготовили техническое задание для СУАТМ и направили в ЦБ на рассмотрение. Надеюсь, что в начале 2022 года мы сможем приступить к детальному обсуждению и проработке платформы», — рассказал Георгий Лунтовский.

Он также рассказал, что другое предложение АБР — блокировать средства на счете потенциального мошенника до 25 дней для создания возможности наложения обеспечительных мер в судебном порядке. Сейчас ЦБ подготовил концепцию изменений в законодательство о национальной платежной системе по борьбе с кибермошенничеством. Георгий Лунтовский надеется, что туда войдет это предложение.

По данным ЦБ, в III квартале 2021 года объем операций без согласия клиентов вырос почти на 20% до 3,2 млрд рублей. В 41% случаев россиян обманывали с помощью социальной инженерии. Лишь 7,7% уведенных денег банки вернули гражданам.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Из-за количественного ограничения займов активизируются «черные кредиторы»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021