МВД с РКН и ЦБ поддержали создание системы для борьбы с телефонным мошенничеством

Регуляторы со стороны государства — МВД, Роскомнадзор и Банк России — поддерживают создание системы для анализа телефонного мошенничества, подобной той, которую предлагали запустить в Ассоциации банков России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент АБР Георгий Лунтовский. В 2021 году в ассоциации обсуждалась возможность пилотирования системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая позволила бы отслеживать звонки злоумышленников.

«Мы подготовили техническое задание для СУАТМ и направили в ЦБ на рассмотрение. Надеюсь, что в начале 2022 года мы сможем приступить к детальному обсуждению и проработке платформы», — рассказал Георгий Лунтовский.

Он также рассказал, что другое предложение АБР — блокировать средства на счете потенциального мошенника до 25 дней для создания возможности наложения обеспечительных мер в судебном порядке. Сейчас ЦБ подготовил концепцию изменений в законодательство о национальной платежной системе по борьбе с кибермошенничеством. Георгий Лунтовский надеется, что туда войдет это предложение.

По данным ЦБ, в III квартале 2021 года объем операций без согласия клиентов вырос почти на 20% до 3,2 млрд рублей. В 41% случаев россиян обманывали с помощью социальной инженерии. Лишь 7,7% уведенных денег банки вернули гражданам.

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