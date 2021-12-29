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Еще 11 детских садов планируют открыть в Астраханской области

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В Астраханской области намерены открыть 11 новых детских садов. Об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил во время прямой линии 29 декабря.

В 2020 и 2021 годах в регионе ввели в эксплуатацию детсады в микрорайоне Западный-2 в Трусовском районе, в селе Старокучергановка Наримановского района и в селе Каралат Камызякского района.

Как отметил губернатор, сейчас завершается возведение дошкольного учреждения в микрорайоне Бабаевского в областном центре. Кроме того, заключен контракт на строительство в этом же районе еще одного детсада на 330 мест.

В целом в регионе планируется открыть 11 новых детских садов, пишет «Астрахань-24».

По данным издания, в 2021-м в районе Никитского Бугра в Астрахани и в поселке Мирный Наримановского района также сдали две новые школы. Еще две планируется построить в поселке Трусово и селе Каралат.

Прямая линия губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошла 29 декабря. В течение часа глава региона ответил на 18 вопросов, касающихся дорог, судостроения, здравоохранения, ЖКХ и социальных проектов.

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