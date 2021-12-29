Почти половина украинцев считает Зеленского разочарованием года

Согласно опросам, на Украине более 45% граждан страны считают Зеленского разочарованием года. Схожий результат был среди населения страны и в конце прошлого года. Отмечается, что многих возмущают политические решения и поведение президента на публике, передает телеканал «Известия». Чаще звучат предположения, что решения принимает не Зеленский. При этом политиком года президента Украины считает около 17% респондентов. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и экс-президент страны Петр Порошенко на втором месте. А около 14,5% опрошенных заявили, что на Украине нет ни одного достойного политика.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.